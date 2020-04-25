الأب هزمه كورونا والام والابنة تنتصران.. خروج أسرة اللواح من مستشفى العزل





وقالت مصادر طبية، إن حالة الأم وابنتها الدكتورة إسراء اللواح، مستقرة، بعد تأكد سلبية نتائج تحليلهما لفيروس كورونا المستجد.





وقضت إسراء ابنة الدكتور الراحل أحمد اللواح 26 يومًا في مستشفى الطوارئ بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، أجرت خلالها عدة تحاليل جاءت نتيجتها إيجابية قبل أن تأتي نتيجة التحليل الأخير سلبية.





وكانت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور أحمد اللواح، خرجت من مستشفى أبو خليفة عقب تعافيها من الفيروس المستجد في 20 أبريل الماضي، واستقبلها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في مكتبه مع اثنين آخرين من المتعافين في مكتبه بديوان عام المحافظة عقب خروجهم من المستشفى.





ووجهت الدكتورة إسراء اللواح، ابنة الطبيب الشهيد أحمد اللواح، أثناء خروجها من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي، اليوم السبت، الشكر لأطقم الأطباء بالمستشفى والدكتور علي حطب، مدير المستشفى، وأعضاء قسم التمريض، وذلك لتعاونهم وتقديم خدمة علاجية مميزة لها ولجميع مصابي فيروس كورونا المستجد.







وأكدت "اللواح" أن التجربة لم تكن سهلة، ووجهت رسالة للمواطنين، بالجلوس بالمنازل، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس القاتل.





وقالت إنها تعلمت من التجربة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وارتداء كمامة وقفازات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.







كما وجهت الشكر لأهلها بمدينة بورسعيد وفي جميع المحافظات، والذين تأثروا بفاجعة وفاة والدها نتيجة إصابته بالفيروس، ودعوا لها وساندوها خلال أزمتها.







وخرجت "اللواح" اليوم، السبت، بعد عزلها الطبي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وبعد تأكد سلبية إصابتها.

خرجت أسرة الدكتور الشهيد أحمد اللواح، أول شهداء الجيش الأبيض بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.