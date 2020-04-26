صناعة النواب: قرار ترخيص المراكب يخفض أسعار السيارات

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بفتح باب الترخيص المركبات الجديد جيد ويساهم فى إيقاف خسائر اصحاب المعارض ويخفض أسعار السيارات.





أضاف "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن منذ بداية أزمة فيروس كورونا فى البلاد وتم وقف أغلب المصالح التى كانت يعمل بها العديد من الاشخاص ومن ضمنها وقف التصاريح المركبات، وبقرار الحكومة ألان ستعود حركة التراخيص مره اخري مما تساهم فى القضاء على الركود الموجود حاليا.



