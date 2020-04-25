«ليسول وديتول».. و«ترامب» يغسل أكثر بياضاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (يوم الجمعة) في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع حسب جامعة "جونز هوبكنز".. وحالات الوفاة الجديدة ترفع عدد حالات الوفيات الى 51,017 في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية..غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّرًا إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.





من ناحيته تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن حقن مرضى فيروس كورونا بمواد معقمة ومطهرة ومنظفة كعلاج محتمل قائلاً إنه كانت يتحدث حينها بسخرية.





وجاء رد ترامب بعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا وأصابت الخبراء بالذهول.. وكان ترامب قد صرح خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة ليوم الخميس بأنه على العلماء استكشاف ما إذا كان تسليط أشعة تخترق أجسام المصابين بفيروس كورونا أو حقنها بمادة مطهرة قد يساعد في علاجهم من فيروس كورونا ..وبعد موجات السُخرية العالية من تصريحاته حاول ترامب اليوم الجمعة التراجع عن تلك التعليقات في الوقت الذي بدا فيه عازما على مواصلة الدفع بنظريته القائلة بأن المٌطهرات وأشعة الشمس قد تُساعد المرضى في نهاية المطاف بعد أن يدخل الفيروس أجسادهم.





وقال للصحفيين: "كنت أسأل سؤالا ساخرا لصحفيين مثلكم لأرى ما يمكن أن يحدث" ولم تكن تصريحاته ترامب الخميس -على ما يبدو- التي كانت موجهة للأطباء تبدو ساخرة .. وبعد تعرضه لضغوط متكررة حول هذه المسألة، الجمعة، قال ترامب إنه لا يشجع الناس على تناول المطهرات .. وأوضح ترامب "أعتقد أن استخدام المطهر على اليدين يمكن أن يكون له تأثير جيد جدا" وأضاف أن "الشمس والحرارة والرطوبة تقضي عليه. هذا (الرأي) من الاختبارات. يقومون بهذه الاختبارات منذ أشهر. ثم قلت حسنا كيف نفعل ذلك داخل الجسم أو حتى خارج الجسم بالأيدي؟ والمطهر أعتقد أنه سيحقق النجاح .. وللحديث بقية.