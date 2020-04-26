أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 26-4-2020

أسعار الذهب في مصر

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 857 جنيهًا إلى 859 جنيهًا.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 785 جنيها إلى 786جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 749 جنيها إلى 751 جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 642 جنيها إلى 643 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 499 جنيها إلى 500 جنيه.

يتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها إلى 6,000، يزن 8 جرامات.