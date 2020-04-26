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أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 26-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:56 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020 "ثالث أيام شهر رمضان"، ارتفاعا جديدا، بواقع جنيهين لكل جرام، ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 752 جنيهًا، بعد أن سجّل نحو 750 جنيهًا صباحا لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية. 

أسعار الذهب في مصر 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 857 جنيهًا إلى 859 جنيهًا.

 

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 785 جنيها إلى 786جنيها

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 749 جنيها إلى 751 جنيها

 

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 642 جنيها إلى 643 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

 

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 499 جنيها إلى 500  جنيه.

 

يتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها إلى 6,000، يزن 8 جرامات.

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