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توك شو

برلماني سعودي: المملكة تتعرض لأول مرة فى تاريخها لإجراءات الحظر.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:24 م
كورونا
كورونا
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آيات احمد
قال الدكتور محمد عبد الله آل رلفو، عضو مجلس الشورى السعودى السابق، إن المملكة العربية السعودية من أوائل الدولة التى اتخذت إجراءات حاسمة فى مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن قرار تخفيف ساعات التجول فى بعض المناطق فيما عدا مناطق مكة المكرمة ومدينة جدة يرجع لتقارير اللجان المتخصصة.

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودى، فى مداخلة هاتفية، على فضائية "اكستر نيوز"، أن الانفراجة قريبة جدًا، وسيتم القضاء على فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية بفضل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيرًا إلى أن تخفيف ساعات الحظر يأتى لكى يرجع الناس لحياتهم الطبيعية.

وتابع أن الخروج والرجوع للحياة العادية يأتى مع الالتزام مع كل الإجراءات الوقائية المتبعة وارتداء الكمامات والقفازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم فتح بعض المولات حسب الإجراءات والاحترازات اللازمة ووسط إجراءات شديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسماح بالرجوع للحياة العادية فى الفترة الزمنية المحددة.

ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية لم تشهد على مدى تاريخها حالات حظر تجول أبدًا، ولكنها تطبق لأول مرة نتيجة لفرض حظر تجول للحد من انتشار فيروس كورونا فى العالم كله، كما ان غلق المسجد النبوى والحرم المكى ياتى لأول مرة فى المملكة العربية السعودية.

وتابع أن من يلتزم للإجراءات الاحترازية سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات عليه، مضيفًا أن المملكة الآن تحاول إعادة الحياة مرة أخرى لطبيعتها.
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