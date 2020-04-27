اسمع "ابتهال" ياأيها المختار بصون الفشني

"يا أيها المختار.. لمدحه ماذا أقول.. والله طهر من سفاح الجاهليه أحمدَ.. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة.. سماك ربك فى القرآن محمدَ"" من أشهر كلمات اتبهال الشيخ طه الفشني.
ذاع صيت الشخ طه الفشني وأصبح من أشهر المنشدين رغم كونه قارئا، ذاع صيت طه الفشنى على أنه قارئ للقرآن الكريم، الذى أتمه وهو فى الـ العاشرة من عمره، ولكنه لم يكتف بذلك وأراد أن يتعلم فنون القراءات، وبالفعل التحق بالأزهر الشريف وحصل على إجازة علم القراءات على يد الشيخ عبد الحميد السحار وأتقن علوم التجويد.
ويعد سكن الشيخ الفشني بحى الحسين، وقربه من الشيخ على محمود ملك التواشيح الدينية، والذي عرض عليه الانضمام لفرقته، وكانت هذه فرصة جيدة لأن يتعلم على يد الشيخ الذى تتلمذ على يديه الموسيقار محمد عبد الوهاب، وزامل الشيخ طه فى مدرسة الشيخ على محمود الملحن الشيخ زكريا أحمد.