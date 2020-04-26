دبي تبتكر سيارة إسعاف جديدة لمواجهة كورونا



وصممت المؤسسة سيارة الإسعاف لتتماشي مع طبيعته الجديدة وكذلك مع احتياجات الطاقم الطبي لتنفيذ الفحوصات وتم تحويل كابينة سيارة الإسعاف إلى مختبر طبي يحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها للتتناسب مع الفحوصات



كما جهزت مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف وحداتها المتنقلة بحقائب لحفظ المواد الطبية لتيسير المهمة على المسعفين وإعطائهم فرصة أكبر للتحكم في نقلها من مكان لآخر.





وتضم وحدات الإسعاف أحدث الأجهزة المتطورة سواء أجهزة التعقيم الذاتي لحماية المسعفين والمواطنين من انتشار الفيروسات أو كاميرا حرارية يمكنها رصد درجة حرارة الجسد والتحذير ممن يعانون من الحمى والتي تعد أحد أهم أعراض فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر أن الوحدات المتنقلة في دبي هي كبار السن سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وكذلك أصحاب الهمم وزيارتهم في محل الإقامة الخاص وتوفير عناء التوجه إلى المستشفيات .





بعد انتشار فيروس كورونا عالميا قررت مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف القيام بمبادرة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .وتتمثل هذه المبادرة في وحدات متنقلة لإجراء فحوصات فيروس كورونا على أفراد المجتمع حتى لو ليذهبوا بأنفسهم إلى المستشفيات .