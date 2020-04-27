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سيارات

ماهي أهمية الثرموستات في السيارة؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يلجأ بعض السائقين إلى تشغيل الثرموستات خاص في فصب الشتاء فضلا عن تشغيله في فصل الصيف حتى لاترتفع درجة الحرارة داخل المحرك

كما يجب عدم إيقاف عمل الثرموستات لأنه يؤدي إلى عدم ثبات أداء محرك السيارة نظرا للاحتراق غير الجيد للوقود بسبب انخفاض درجة الحرارة

كما يؤدي هذا الفعل أيضًا إلى زيادة انبعاث التلوث من محرك السيارة نتيجة عدم الاحتراق الجيد للوقود، لعدم ثبات أداء المحرك وزيادة استهلاك الوقود أيضًا. لهذا يجب دائمًا تشغيل الثرموستات وعدم تعطيل عمله أبدأ.

ومن المعروف أن تقع الثروموستات عند نهاية خروج الماء منا لمحرك متجها إلى الردياتير ، حيث يعمل ضمن متوزان فهو يسمح بمرور مياه التبريد إلى خارج محرك السيارة في اتجاه الردياتير


 كما يعتقد البعض أن انخفاض درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة مؤشر جيد وصحي لأداء المحرك، فيقومون بنزع الترموستات من المحرك، وهذا خطأ فادح لأن انخفاض درجة حرارة المياه تتسبب في انكماش الاسطوانات الحاوية للبيستون، مما يزيد من درجة الاحتكاك للإسطوانات، مما يقصر من عمر المحرك.

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