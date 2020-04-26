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سيارات

للحفاظ على المحرك.. طريقة فحص ضغط زيت السيارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعد ضغط الزيت من أبرز العوامل التي تحافظ على محرك السيارة وتعمل على تشغيله بكفاءة عالية، وله دور مهم، حيث يعمل ضغط الزيت الجيد في المحرك على تجنب مشاكل الاحتكاك أو الحرارة، وفي حال انخفاض ضغط الزيت فإنه يسبب العديد من المشاكل والأضرار للمحرك السيارة.


وينبغي على أصحاب السيارات الحفاظ على ضغط زيت مناسب في السيارة لتجنب العديد من المخاطر والأضرار.
 

ويؤدي حدوث مشاكل في مضخة الزيت إلى عدم وصول الزيت إلى أجزاء المحرك وبالتالي انخفاض ضغط الزيت داخل المحرك.


وعند نقص مستوى الزيت في المحرك سواء بسبب تسرب الزيت أو احتراقه فإن ضغط الزيت داخل المحرك ينخفض.


ويستخدم جهاز عداد قياس الضغط الميكانيكي لفحص ضغط الزيت في السيارة،ويتم توصيل الجهاز بالمحرك ويجب التأكد من جودة التوصيل حتى لا يسبب تسرب للزيت. 


وعند فحص ضغط الزيت، يجب مراجعة بيانات ضغط الزيت الخاصة بسيارتك. ويتم إجراء الاختبار حسب ما ينص عليه كتالوج الصيانة. بعد قراءة العداد، تتم مقارنة القراءة بالبيانات القياسية الموجودة في الكتالوج.

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