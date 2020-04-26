أمريكا والمكسيك يحاولان إنعاش سوق السيارات العالمي

تناقش الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على وضع خطة لإنعاش قطاع صناعة السيارات من جديد بعد جائحة فيروس كورونا

واكدت المكسيك في بيان له أن سلطات الدول الثلاث تعتزم وضع " معايير وخطوط رئيسية وبروتوكولات وشروط ينبغي احترامها لتحقيق الانتقال بنجاح

كما سيتم توضيح الخطة خلال أيام وسيتم استخدامها أيضا لإنعاش قطاعات اخرى غير أساسية متوقفه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد .

وسيتم توضيح الخطة خلال الأيام المقبلة وستستخدم أيضا لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى غير أساسية متوقفة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر المكسيك هي من أكبر الدول المصدرة للسيارات في العالم وتضم مصانع لمجموعات مثل فورد وفولكس فاغن وأودي.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.

يذكر أن شهد السوق العالمي للسيارات حالة من الارتباك والتوقف عن إنتاج السيارات، وإغلاق العشرات من مصانع الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن الحياة في عالم السيارات ستأخذ وقتًا كبيرًا حتى تعود إلى طبيعتها مرة ثانية.