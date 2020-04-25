شركات السيارات تطرح عروض التقسيط تزامنا مع فتح باب الترخيص

عقب اعلان مجلس الوزراء لقرار عودة فتح المرور و ترخيص السيارات الزيرو، قررت بعض الشركات طرح عروض خاصة علي التقسيط بغرض عودة الحياة لسوق الزيرو في مصر.

و في هذا السياق اعلن وكيل سيارات ايجل وجلوري في مصر عن عروض ايجل580 وجلوري 330S والتي تضمنت تقسيط بفائدة تصل إلى 8.5% بدون مقدم وبدون حظر بيع .

سعر و مواصفات ايجل eagle 580



تباع السيارة ايجل eagle 580 داخل العرض بسعر 290.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي تيربو 165 حصان و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الامان و الرفاهية و التي تشمل :



- مقاعد كبيرة



- 4 انظمة فرامل اكثر امانا



- 4 ايرباج



- شاشة ذكية 10 بوصة



- فتحت سقف كهرباء



- كاميرا أمامية وخلفية + تسجيل رحلات



- طارة متعددة الاستخدمات

- سنسور ركن







سعر و مواصفات ايجل glory 330s



تباع السيارة ايجل glory 330s داخل العرض بسعر 187.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي او 1240 سي سي و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الرفاهية و الامان و تشمل :







- 4 زجاج كهربائي

- جنوط سبور مقاس 15

- سيارة 8 راكب



- زجاج ملون



- مرايات كهرباء



- سبويلر خلفي



- فوانيس شبورة



- حامل امتعة سقفي



- كاميرا خلفية



- بلوتوث تليفون



- مفتاح بريموت كنترول



- نواكل خارجية



- سينسور بارك



- شاشة عرض 7 بوصة



- مسند يد امامي



- عجلة قيادة متعددة الإستخدامات

- بها 4 سماعات



- النظام الصوتي (radio - USB - aux)

- تكييف هواء امامي وخلفي



- طقم حلى داخلي



- فرش جلد 2 لون



- قفل امان للأطفال + سنترلوك



- فرامل مانعة للإنزلاق



- وسادة هوائية للسائق

