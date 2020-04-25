شركات السيارات تطرح عروض التقسيط تزامنا مع فتح باب الترخيص

عقب اعلان مجلس الوزراء لقرار عودة فتح المرور و ترخيص السيارات الزيرو، قررت بعض الشركات طرح عروض خاصة علي التقسيط بغرض عودة الحياة لسوق الزيرو في مصر.
و في هذا السياق اعلن وكيل سيارات ايجل وجلوري في مصر عن عروض ايجل580 وجلوري 330S والتي تضمنت تقسيط بفائدة تصل إلى 8.5% بدون مقدم وبدون حظر بيع .
سعر و مواصفات ايجل eagle 580
تباع السيارة ايجل eagle 580 داخل العرض بسعر 290.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي تيربو 165 حصان و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الامان و الرفاهية و التي تشمل :
- مقاعد كبيرة
- 4 انظمة فرامل اكثر امانا
- 4 ايرباج
- شاشة ذكية 10 بوصة
- فتحت سقف كهرباء
- كاميرا أمامية وخلفية + تسجيل
رحلات
- طارة متعددة الاستخدمات
- سنسور ركن
سعر و مواصفات ايجل glory 330s
تباع السيارة ايجل glory 330s داخل العرض بسعر 187.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي او 1240 سي سي و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الرفاهية و الامان و تشمل :
- 4 زجاج كهربائي
- جنوط سبور مقاس 15
- سيارة 8 راكب
- زجاج
ملون
- مرايات كهرباء
- سبويلر خلفي
- فوانيس شبورة
- حامل امتعة سقفي
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كاميرا خلفية
- بلوتوث تليفون
- مفتاح بريموت كنترول
- نواكل خارجية
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سينسور بارك
- شاشة عرض 7 بوصة
- مسند يد امامي
- عجلة قيادة متعددة الإستخدامات
- بها 4 سماعات
- النظام الصوتي (radio - USB - aux)
- تكييف
هواء امامي وخلفي
- طقم حلى داخلي
- فرش جلد 2 لون
- قفل امان للأطفال +
سنترلوك
- فرامل مانعة للإنزلاق
- وسادة هوائية للسائق