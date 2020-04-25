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سيارات

شركات السيارات تطرح عروض التقسيط تزامنا مع فتح باب الترخيص

السبت 25/أبريل/2020 - 08:00 م
تقسيط السيارة
تقسيط السيارة
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اشرف عطية

عقب اعلان مجلس الوزراء لقرار عودة فتح المرور و ترخيص السيارات الزيرو، قررت بعض الشركات طرح عروض خاصة علي التقسيط بغرض عودة الحياة لسوق الزيرو في مصر.

 و في هذا السياق اعلن وكيل سيارات ايجل وجلوري في مصر عن عروض ايجل580 وجلوري 330S والتي تضمنت تقسيط بفائدة تصل إلى 8.5% بدون مقدم وبدون حظر بيع . 

سعر و مواصفات ايجل eagle 580

تباع السيارة ايجل eagle 580 داخل العرض بسعر 290.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي تيربو 165 حصان و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الامان و الرفاهية و التي تشمل :

- مقاعد كبيرة

- 4 انظمة فرامل اكثر امانا

- 4 ايرباج

- شاشة ذكية 10 بوصة

- فتحت سقف كهرباء

- كاميرا أمامية وخلفية + تسجيل رحلات

- طارة متعددة الاستخدمات

- سنسور ركن


سعر و مواصفات ايجل glory 330s

تباع السيارة ايجل glory 330s داخل العرض بسعر 187.000 جنيه و متوفرة بمحرك 1500 سي سي او 1240 سي سي و تأتي متاحة بالعديد من مواصفات الرفاهية و الامان و تشمل :


- 4 زجاج كهربائي

- جنوط سبور مقاس 15

- سيارة 8 راكب

- زجاج ملون

- مرايات كهرباء

- سبويلر خلفي

- فوانيس شبورة

- حامل امتعة سقفي

- كاميرا خلفية

- بلوتوث تليفون

- مفتاح بريموت كنترول

- نواكل خارجية

- سينسور بارك

- شاشة عرض 7 بوصة

- مسند يد امامي

- عجلة قيادة متعددة الإستخدامات

- بها 4 سماعات

- النظام الصوتي (radio - USB - aux)

- تكييف هواء امامي وخلفي

- طقم حلى داخلي

- فرش جلد 2 لون

- قفل امان للأطفال + سنترلوك

- فرامل مانعة للإنزلاق

- وسادة هوائية للسائق

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