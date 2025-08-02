جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بمستشفى القرنة لمتابعة سير العمل

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ، بجولة تفقدية لمستشفى القرنه المركزي ، اليوم السبت ، بحضور الدكتور أحمد الضيفي مدير مستشفى القرنة .





وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة سير العمل بالمستشفى والتزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات ، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى ، كما قام بتفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الغسيل الكلوي وعيادة الأسنان ، ومدى جاهزيتها لأستقبال الحالات ، وذلك لضمان تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين ، كما شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الانضباط الإداري .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بأهمية متابعة المنشآت الصحية والمرور الدورى عليها .