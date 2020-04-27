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فن

أوس أوس يوجه رسالة إلى تامر حسني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان محمد اسامة "اس اس" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد من مسلسله كان الفنان تامر حسنى قد قام بنشره على خاصية الاستورى الخاصة بإنستجرام.

المشهد كان مسلسله اتنين فى الصندوق، وكتب تامر معلقا على الفيديو: "والله انا بحبكوا اكتر و مليون مبروووك نجاح مسلسلكم هتنجح فى الغنا والجيتار يا اوس اوس باشا يا نجم يا كبير".

ورد أوس أوس معلقا: "شهادة نجم كبير زي تامر حسني في صوتي وموهبتي أكبر دليل أنه مجامل جدًا وذوق وشكرًا لمتابعتك المسلسل"

نال الفيديو إعجاب متابعيه وكانت تعليقاتهم كالاتى:
فعلا ياا وس اوس هو تامر كده مجامل وذوق
المسلسل تحفة بجد
المسلسل حلو جدا 
دمك عسل اوى يا اوس اوس

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهما للأبد، بظهور والدهما الحقيقي، مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.
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