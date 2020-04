أوس أوس يوجه رسالة إلى تامر حسني

View this post on Instagram

شهادة نجم كبير زي تامر حسني في صوتي وموهبتي أكبر دليل أنه مجامل جدًا وذوق 😂😂😂 وشكرًا لمتابعتك المسلسل #اتنين_في_الصندوق #تامر_حسني #اوس_اوس ❤️