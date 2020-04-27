في أولى جولاته الرمضانية.. مدبولي و3 وزراء يتفقدون محور ابراهيم العرابي وأعمال تطوير عين الصيرة وميدان التحرير ومثلث ماسبيرو.. ويوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات.. صور

رئيس الوزراء يُتابع الموقع الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير

مدبولي يكلف بسرعة التعاقد مع شركتى أمن وصيانة لتسلم أعمال تطوير الميدان

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع تطوير بحيـرة عين الصيرة والمناطق المحيطة

مدبولي: المنطقة يتغير وجهها كاملًا للأفضل وستصبح مزارًا سياحيًا

رئيس الوزراء يتوقف لمتابعة مشروع إنشاء 134 عمارة سكنية بديلة لسكان العشوائيات

مدبولي يشهد أعمال إزالة لمبان مخالفة أثناء الجولة ويوجه المحافظ: "أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فورًا"









قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقبل بدء تفقده لمحور الفريق إبراهيم العرابي، "ترعة الطوارئ سابقا"، الذى تم الانتهاء منه، توقف رئيس الوزراء في الطريق؛ لمتابعة مشروع إنشاء ١٣٤ عمارة سكنية بجوار استاد السلام، والتي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان كبديل لتسكين أهالي مناطق العشوائيات.





وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروع، الذى يعد علامة مميزة لجودة الحياة بالمنطقة.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل جولته، أن الحكومة عازمة على المُضي قدمًا بخطوات حثيثة لتعويض الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس " كورونا"، وما يقترن بها من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، لكننا الآن يتعين علينا جميعا في كل مواقع العمل والإنتاج أن نواصل جهدنا للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية، وبأسرع وقت.





وخلال تفقده لمحور الفريق إبراهيم العرابي ( الطوارئ سابقا) الذي انتهت من تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





استمع رئيس الوزراء لشرح من مسئولي الهيئة حول مكونات مشروع المحور، حيث أشاروا إلى أنه يتكون من اتجاهين بطول 13,5 كم وبعرض 50م ( طريق رئيسي 3 حارات مرورية بعرض 10,8 م، بالإضافة إلى طريق خدمة بحارتين مروريتين، وطبان أسفلتي بعرض 8,9 م، إلى جانب 2 رصيف مشاة بعرض 2,5 م) لكل اتجاه، كما يشمل المحور 8 كباري: تقاطع شارع بيرتي، وتقاطع جمال عبد الناصر، وتقاطع شارع مصطفى كامل، وتقاطع شارع إسبيكو، وتقاطع طريق الجبل الأصفر، وتقاطع ترعتي الطوارئ، وتقاطع طريق بلبيس، وكوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي اتجاه القاهرة/ القاهرة.





كما أشار مسئولو الهيئة الهندسية إلى رفع 4 ملايين م مخلفات عضوية من المحور قبل عملية التطوير، كما تم رفع 2,5 مليون م من الأتربة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لأعمال الطرق بمحور الفريق إبراهيم العرابي، فقد أوضح مسئولو الهيئة الهندسية أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الطرق في جميع التقاطعات وتشمل تقاطع جسر السويس حتى تقاطع بيرتي بطول 1,9كم، وتقاطع بيرتي حتى تقاطع جمال عبد الناصر بطول 2,1كم، ومن تقاطع جمال عبدالناصر حتى تقاطع الدائري بطول 1,4كم، ومن تقاطع الدائري حتى تقاطع مصطفى كامل بطول 1,1كم، ومن تقاطع مصطفى كامل حتى تقاطع إسبيكو بطول 1,5كم، ومن تقاطع إسبيكو حتى تقاطع الجبل الأصفر بطول 1كم، ومن تقاطع الجبل الأصفر حتى تقاطع ترعتي الطوارئ بطول 0,8كم، ومن تقاطع ترعتي الطوارئ حتى تقاطع طريق بلبيس الصحراوي بطول 2,6كم.





كما تمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تطوير شارع جسر السويس، الذي تعمل الهيئة الهندسية على تطويره، وذلك من منطقة الألف مسكن حتى محطة عادلي منصور، وسيكون هناك ٥ حارات مرورية في كل اتجاه وأماكن انتظار للسيارات.





وخلال مرور رئيس الوزراء على المحور تصادف وجود أعمال إزالات للمباني المخالفة، فوجه رئيس الوزراء بإزالة كل هذه المخالفات بالكامل على الفور، كما شدّد على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة بالكامل وتسويتها بالأرض، وليس الاكتفاء بهدم عدد من الأعمدة، قائلًا للمحافظ: "أي مخالفة بناء تنزل على الأرض فورًا"، وتحول المخالفة للنيابة العسكرية، فلن نسمح بأي مخالفة بناء جديدة.





عقب زيارته محور الفريق إبراهيم العرابي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية.





وفور وصوله لمقر المشروع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في المشروع؛ من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت، كما وجه باستمرار العمل بكامل طاقته، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.





وأثناء تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح عمّا تم من أعمال لإزالة العشوائيات ذات الخطورة بالمنطقة، وتم التأكيد على أن هذه الإزالات أسهمت في توسعة الطريق ليكون ٥ حارات على جانبيه، كما تم إخلاء الأسر في هذه العقارات التي تمت إزالتها، وتسكينها في منطقة الأسمرات.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مراحل التطوير بالمشروع الذي تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر2؛ أي63 فدانًا، ويضم مشهد "آل طباطبا"، ومطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار، ومسرحًا مفتوحًا، والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.





وقال الوزير إنه عقب صدور قرار من مجلس الوزراء في يوليو 2019 الخاص بإزالة الإشغالات والمنشآت حول بحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية والتي من ضمنها قسم شرطة مصر القديمة، ومبنى شرطة السياحة والآثار، ونادي الأبطال، ومركز شباب الإمام الليثي، ومنطقة عين الحياة، ومحطة خدمة وتمويل السيارات؛ وذلك بغرض إعادة تخطيط وتطوير المنطقة حول البحيرة والمتحف، فقد تم إزالة العشوائيات بمنطقة عين الحياة، وتم إزالة قسم شرطة مصر القديمة، كما تم إزالة مركز شباب الإمام الليثي، وجار التنسيق مع محافظة القاهرة لإزالة المعوقات في استلام باقي المساحة.





وحول الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة، أوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع في التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر3.





كما تم توريد مكونات النوافير وتجميعها وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5م خلف المسرح، بالإضافة إلى 4 مجاميع مكونة من نافورة كبيرة بارتفاع 8م وحولها 8 نافورات بارتفاع 2,5 م، كما أنه جار تركيب شبكة الري العادية لري الأشجار والنخيل، وفي الوقت نفسه جار تنفيذ أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، إلى جانب أنه جار حاليًا تنفيذ طبقات الإحلال للمشايات الرئيسية والفرعية.





وأوضح مسئولو الهيئة الهندسية أن الأعمال الصناعية بالمنطقة تضم كوبري تقاطع مجرى العيون والسيدة عائشة، وكوبري عين الصين ومتحف الحضارة، وكوبري تقاطع الإمام الشافعي مع الأتوستراد، وكوبري تقاطع مصر القديمة وكوبري العاشر، وكوبري تقاطع محور الخيالة مع الطريق الدائري.









وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المنطقة يتغير وجهها كاملا للأفضل، وستصبح مزارًا سياحيًا بعد أعمال التطوير غير المسبوقة التي تتم بها.









كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ومن موقع العمل، الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير، والذى تم تزيينه بالمسلة الفرعونية التي تم نقلها من صان الحجر إلى الميدان، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.





وخلال تفقده لمشروع تطوير ميدان التحرير، كلّف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن؛ لتتولى عملية تأمين أعمال التطوير التي تمت في الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.









واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للأعمال التي يتم تنفيذها، وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان التحرير، تمت الإشارة إلى أن فكرة مشروع التطوير تقوم على التصميم الفرعوني، حيث تم نقل المسلة الفرعونية ووضعها بالميدان، وكذا أربعة كباش فرعونية سيتم وضعها حول المسلة لإضفاء الطابع الفرعوني على الميدان بتصميم أحد المكاتب الاستشارية.









كما تم التوضيح بأن المشروع ينقسم إلى عدد 6 مناطق يتم تطويرها وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية وخرسانة مُلونة على جانبيها، وتم زراعة نخيل وتنفيذ أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية، وبعض المقاعد الرخامية والتي تم تنفيذها من خلال إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب، ومقاول رخام متخصص، مع تنفيذ نُظم إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتم تركيب أجهزة إضاءة بها مما يُضفي شكلًا جماليًا ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.









ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير، حتى يصبح ميدان التحرير رمزًا جماليًا يعبر عن المظهر الحضاري لمصر.









كما تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة نسبة الاعمال بها .









واستمع مدبولي لشرح حول اعمال تطوير المنطقة بالكامل ونسبة تنفيذ المشروعات بالمنطقة ، وطالب مدبولي بالإسراع في معدلات التنفيذ لتسليمها في الأوقات المحددة لها .



