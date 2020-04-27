مصطفى خاطر عن مسلسله: يارب تكون الحلقة عجبتكوا ومستني رأيكم





وعلق مصطفى خاطر قائلا: " يارب تكون الحلقة عجبتكوا ومستني رايكوا في الي جاي".

مسلسل #عمر_و_دياب يوميا في رمضان علي قنوات On 6:30Pm & Alhayat 9:00PM ".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.





نشر الفنان مصطفى خاطر صورة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".