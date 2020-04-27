تركي ال الشيخ عن حارس خادم الحرمين: أتصل به بالخطأ رغم وفاته

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة موثرة الي اللواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي تويتر : “لا تنسوه من الدعاء … رحمك الله … لازلت أغلط وأتصل على رقمك بالخطأ”.





وكان تركي آل الشيخ رفض تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين بنادي الميريا الاسباني في ظل الأزمة الراهنة، التي تسبب فيها، تفشي وباء كورونا المستجد.







