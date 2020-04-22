تركي آل الشيخ لمتابعيه: مبارك عليكم الشهر





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " رمضان كريم ... مبارك عليكم الشهر ... الله يحفظكم جميعًا".









وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.









يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ فترة للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.