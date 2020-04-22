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رياضة

تركي آل الشيخ لمتابعيه: مبارك عليكم الشهر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:48 م
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.


وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رمضان كريم ... مبارك عليكم الشهر ... الله يحفظكم جميعًا".


وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.


يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ فترة للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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