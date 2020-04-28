رد حاسم على مزاعم الخارجية الإسرائيلية .. مؤلف النهاية عمرو سمير عاطف فى حوار لـ صدى البلد: أول عمل خيال علمى فى الوطن العربى.. وتخوفت من تنفيذه فى البداية.. أمريكا والصين تدمران الأرض

عمرو سمير عاطف فى حوار لـ "صدى البلد" :

الخارجية الإسرائيلية كبرت الموضوع

الصدفة وحدها قادتنا الى الربط بين الواقع والخيال

مسلسل النهاية أول عمل خيال علمى فى الوطن العربى





استطاع المؤلف عمرو سمير عاطف أن يقدم للجمهور مسلسلا مختلفا عن الأعمال السائدة فى رمضان هذا العام، وتعد تجربة فريدة من نوعها لم تقدم من قبل فى الوطن العربى وهو مسلسل "النهاية" والذى ينتمى الى نوعية أعمال الخيال العلمى.

"صدى البلد" التقت عمرو سمير عاطف وأجرت معه حوارا عن العمل الذى أثار حالة من الجدل الواسع فضلا عن تصدره ترند جوجل الأكثر بحثا.





فى البداية يقول عمرو سمير عاطف : سعيد بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن العمل والذى يعد الأول من نوعه فى الوطن العربى حيث لم يقدم من قبل عملا عن الخيال العلمى بالشكل المطلوب.





وأضاف عمرو سمير عاطف قائلا: هذا العمل تم التحضير له منذ عامين تقريبا من خلال جلسة مع الفنان يوسف الشريف الذى كانت لديه الفكرة وبعدها تم بلورتها بشكل مختلف وتم عقد عدة جلسات مع يوسف والمخرج ياسر سامى من أجل وضع الخطوط العريضة والنهائية للعمل.





واشار سمير عاطف قائلا: كنت قلق من تنفيذ الفكرة ولكن بعد جلوسى مع ياسر سامى أدركت أن هناك مخرج يعى ما يفعله ولديه المقومات التى يمكن من خلالها أن يقدم عملا مثل هذا، لدرجة أنه كان يطلب منى أن أطلق العنان فى الكتابة دون أى قيود، وكان ياسر ينفذها بحرفية شديدة، كما حمسنى لهذا العمل فريق الإنتاج الذى تشجع لهذا العمل وقرر خوض المغامرة لتقديم عمل مختلف وجديد.





وأوضح مؤلف مسلسل النهاية قائلا: انتابتنى حالة من التخوف، ولكن كنت أقاومها باستمرار، فكان هناك هاجس يطاردنى أثناء الكتابة هو هل يتقبل الجمهور هذه النوعية من الأعمال أم لا، ولكن قاومت هذا الهاجس وانتصرت روح التحدى بداخلى، وقررت استمرار الكتابة فى العمل، ولأن فى النهاية كمؤلف لابد أن تقدم الفكرة المقتنع بها بالشكل المناسب دون النظر إلى أى تخوفات أخرى، وخاصة أن الفن بشكل عام لابد أن يتحلى بروح المغامرة حتى لا يمل الجمهور، وهو ما نفعله فى المسلسل، وأتصور أنها مخاطرة محسوبة والجميع يبذل قصارى جهده ولا يبخل به من أجل تقديم عمل يستحق احترام الجمهور، وكان مقصودا عدم الافصاح عن أى تفاصيل داخل العمل حتى ما كان يكتب عنه غير دقيق، حيث كان كل ما يتداول عنه أن تدور أحداثه فى المستقبل بمرور 50 عاما من الفترة الحالية.





واما عن الهجوم على العمل واتهامه بالاقتباس من عمل أجنبى يرد سمير عاطف قائلا : "أرى أن مسلسل "النهاية" مختلف تماما وليس مقتبس من أى عمل أجنبى كما أشيع، ولكن دائما لدينا هاجس أن إذا قمنا عمل على غرار هوليوود، تبدأ الاتهامات والشائعات تطول العمل وصناعه، ولكن هذا الأمر لم يشغلنى مطلقا أثناء الكتابة حيث كان كل اهتمامى تنفيذ العمل بالشكل الذى يليق به وبالفعل الجديدة. وأتمنى أن يرى الجمهور عملا مختلف يتشرف به وسط الأعمال الجيدة، والتى تفتح طريق لوجود نوعية جديدة من الأعمال غير الموجود بالوطن العربى، خاصة أن هذا العمل هو مسلسل مصرى خالص 100 %.





وكشف المؤلف عمرو سمير عاطف عن رايه فى البيان الذى اصدرته الخارجية الإسرئيلية والذى يؤكد على غضبهم من مشهد ضمن احداث مسلسل "النهاية" والذى يتمنى فيه بتحرير القدس وزوال اسرئيل على يد الدول العربية.

وقال عمرو سمير عاطف : ان مسلسل النهاية ليس عملا سياسيا وانما خيال علمى لاول مرة يتم تقديمه فى العالم العربى وكون ان هناك مشهدا يحث على تحرير القدس فهو امر يتمناه كل عربى.

واوضح عمرو قائلا : اننى فى هذا العمل القى ايضا الضوء على بعض القضايا العربية التى تمس مجتمعنا العربى ولكن بعيدا عن السياسة.

واشار عمرو قائلا : ارى ان الموضوع أخذ اكثر من حجمه وكونه مشهدا فى عمل درامى فمن المفترض ان تدور احداثه فى عالم افتراضى او مستقبلى.





كشف المؤلف عمرو سمير عاطف، عن حقيقة تنفيذ مسلسل "النهاية" فى هذا التوقيت تحديدا والذى يشهد تغيرا فى العالم ككل بسبب الوباء الذى انتشر فى الفترة الاخيرة والمعروف باسم "كورونا".

وقال عمرو سمير عاطف : ان الصدفة وحدها هى التى قادتنا لعرض العمل فى هذا التوقيت والذى يتشابه مع احداث المسلسل بشكل كبير.

وأضاف سمير عاطف قائلا : "سعيد بهذا التلامس غير المقصود وان العمل يحاكى الواقع الذى نعيشه ولكن فى نفس الوقت العمل لا يناقش ازمة كورونا.

واوضح عاطف قائلا : "أن المسلسل تدور أحداثه فى زمن مستقبلى آخر، والعمل لا يتطرق الى أزمة كورونا أو غيرها كما أشيع أيضا، ولكن أداة الربط الوحيدة فى هذا العمل أنه يكشف نهاية العالم وما يحدث فى العالم ينم عن النهاية أيضا.



