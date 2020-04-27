مرتضى منصور: أبكي يوميا بسبب مسلسل الاختيار.. فيديو

كشف مرتضى منصور ، المحامي ورئيس نادي الزمالك، تفاصيل تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد برنامج « رامز جلال » المذاع على إحدى القنوات الفضائية.





وقال مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «القناة التي يذاع عليها برنامج رامز كانت تعرض برنامج باسم يوسف وتواصلت حينها مع السفير السعودي وتم إيقاف البرنامج حينها ومنح الشرط الجزائي».









وأضاف مرتضى منصور «تقدمنا بإنذار إلى وزيري الداخلية والصحة ومستشفى الصحة النفسية أكدنا فيه أن رامز ماكنه الطبيعي مستشفى الأمراض العقلية ثم تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام»، معلقا «بتغلط اتحمل قسوة القانون، القانون مش بيهزر».









وحول تعاقد الفنانين مع البرنامج، قال «بيان مستشفى العباسية للصحة النفسية قال سواء الضيف عارف أم لا فالمشاهدون لا يعلمون أن هناك تعاقد مسبق».









وتابع: «بالنسبة للإعلانات بقول لكل الشركات المحترمة شوفوا البرنامج ده إزاي بيعلنوا فيه، شوفوا مسلسل الاختيار كل يوم لازم أبكي لما أشوفه، المنسى نموذج لآلاف من ضباط الجيش والجنود»، متابعا « معظم ضيوف برنامج رامز مكانوش عارفين حقيقة المقلب».



