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فن

نبيل الحلفاوي يشيد بالاختيار ويرد على دعوات وقف تصوير المسلسلات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:55 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

علق الفنان نبيل الحلفاوي على دعوات منع تصوير مسلسلات رمضان وغلق مدينة الإنتاج الإعلامي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#الاختيار لسه برضه شايفين إن الفن ماكانش لازمة في الظروف دي؟ وإن الاستوديوهات كلها كان لازم تتقفل؟ (وطبعا كلامي مش موجه للي شايفين إنه مالوش لازمة خالص)".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎‎#الاختيار ليس مجرد مسلسل ليس مجرد فن انه قصة حياة هذا ما جعل الاختيار ليس مجرد اختيار" و" ‏‎الأعمال السنة ديه معظمها في منتهي الرقي أخيرا اختفت أشكال البلطجة و الرقصات من علي الشاشة" و" ‏‎مش مبرر ي قبطان .. الاجراءات الاحترازيه بتكون واحده وع الكل".

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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