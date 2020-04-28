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فن

بيتر ميمي يعرض صور من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:45 ص
مصطفى كرم

شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس تصوير  مسلسل الاختيار.

وعلق بيتر ميمي على الصور قائلا: "‏انا رجعت من التصوير مطبق و نمت صحيت دلوقتى  لاقيت عبد الصمد تريند والناس بتبارك لبعضها بـ٣ يوليو! بكرة حلقة ٥ المعركة الثانية (ما يحدث فى سيناء) ‎#الاختيار ".


ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.


وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

بيتر ميمي يعرض صور
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