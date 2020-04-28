بيتر ميمي يعرض صور من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من كواليس تصوير مسلسل الاختيار.
وعلق بيتر ميمي على الصور قائلا: "انا رجعت من التصوير مطبق و نمت صحيت دلوقتى لاقيت عبد الصمد تريند والناس بتبارك لبعضها بـ٣ يوليو! بكرة حلقة ٥ المعركة الثانية (ما يحدث فى سيناء) #الاختيار ".
ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.