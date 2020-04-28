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اقتصاد

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم مسجلا مستوى 568.7 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1620 نقطة.

 

وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12239 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4000 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1224 نقطة.

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