أول تعليق من محافظة القاهرة على تحويل مخالفات البناء لمحاكم أمن الدولة

علق الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رقـم 941 لسنة 2020 بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.





وأكد "فوزي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يشمل جميع قضايا البناء المخالف الموجودة في النيابات قبل وبعد أزمة كورونا.





وأوضح أنه يتم تكثيف الحملات، حيث تم خلال الشهر الماضي حجم إزالات يفوق ما تم خلال 5 أشهر قبله، حيث يجرى إطلاق حملات بجميع الأحياء يوميا.





وأكد أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة لأجل حملات إزالة مكبرة بجميع الأحياء، مشيرا إلى أن قرار اليوم يمثلان ضربة قوية لمافيا الأبنية المخالفة.





وقال إن القرار سيردع المخالفين ويؤكد لهم أن الدولة لها أنياب، كما ستجبر المخالف على التفكير ألف مرة قبل تنفيذ مخالفته.



