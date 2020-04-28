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اقتصاد

بعد إعلان العودة للعمل.. إليك إجراءات نجيب ساويرس لمواجهة كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:01 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مايكل عياد

أعلن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى مباشرة أعماله من مكتبه، بعدما تعب وسئم الحجر الصحي في المنزل بسبب كورونا -على حد وصفه-.


وغرد "ساويرس" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: "أنا قررت أرجع المكتب يوم  الأحد، واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت، كل واحد حر بس أنا خلاص، مش جبت آخرى، لا عديت آخرى".

وتحدث ساويرس عن شروط للعمل في المكتب، وقال " هراعى الاشتراطات كلها ٣ متر وكمامات وتعقيم الخ الخ .... بس خلاص ....يا كده يا مستشفى نفسانى".

وكان ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم تليكوم "للاتصالات، قد دخل في حجر منزلي منذ أسابيع بسبب فيروس كورونا، وقال إن إنتاجيته انخفضت هناك بنسبة 50 في المئة.
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