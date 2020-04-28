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سيارات

تعرف على الأضرار التي ستلحق بالسيارة عند قطع سير الكاتينة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:01 م
سير الكاتينة
سير الكاتينة
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اشرف عطية

 يربط سير الكاتينة  بين المحور السفلي الذي يحمل البساتم والمحور العلوى الذى يتحكم فى حركة الصبابات و هو الذى يربط حركة البساتم الى أعلى وأسفل وعلى أساسها يتم ضبط توقيت فتح الصبابات إخراج العادم بعد عملية الحرق وتحدث اضرار كثير للمحرك عند قطع سير الكاتينة .

 

ماذا سيحدث لسيارتك عند قطع سير الكاتينة ؟ 

 

عندما ينقطع سير الكاتينة بشكل مفاجئ ، والمحرك يعمل يختلف توقيت الفتح و الغلق داخل المحرك بحيث يكون الصمام مفتوح والمكبس يرتفع مما يؤدي الى اصطدامهما مما قد يؤدي الى :

1– تلف الصمامات ، نتيجة اصطدام المكابس بها وتعرضها للاعوجاج
2– تلف المكابس خاصة ادا كنت تسير بسرعة كبيرة
3– تلف عمود الحدبات ، أو الكامات
4– تلف و اعوجاج دراع المكبس
5– تلف عمود الكرنك خاصة عند تلف أو اعوجاج دراع المكبس

عند انقطاع سير الكاتينة يقوم المحرك عن العمل تماما فيجب عليك عدم محاولة تدوير المحرك مجددا و ستعرف أن سير الكاتينة تم قطعه ستلاحظ عند محاولة تشغيل المحرك ستجد المارش يدور بسرعة كبيرة و المحرك يصدر صوت غير طبيعي في هذة الحالة تجنب تشغيل المحرك و اسحب السيارة علي ونش الي اقرب مركز صيانة لانك عندما تقوم بتكرار محاولة تدويرة يحدث تلف في الصبابات و كسر في جسم المحرك.

 

 

 

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