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فن

بفستان شيفون.. رولا سعد بإطلالة مثيرة للجدل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:11 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.


وأطلت رولا، بفستان من الشيفون باللون الرمادي مع هوت شورت أبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رولا فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.


وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.




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