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فن

زوجة سائق تحاول أن تقتله بالسم فتصيب الراكب بدلاً منه في كريزي تاكسي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
"صبري سمانة".. سائق تاكسي سمي بسمانة لقدرته على لعب كرة القدم بمهارة شديدة، وفاز بالدورة الرمضانية لثلاث مرات متتالية، تحاول زوجته "سامية" أن تقتله عن طريق وضع السم له في "كيكة الشيكولاتة".

ولكنه بعد أن يأكل الراكب من الكيكة، تتصل سامية بالسائق وتعترف له بأنها وضعت له سم في الكيكة، وهنا ينقلب الراكب على صبري ويطلب منه الذهاب إلى أقرب مستشفى لإنقاذه قبل أن يموت.

كانت تلك هي شخصية الحلقة الخامسة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" والتي قدمها الفنان إبراهيم السمان على قناة الحياة.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.
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