وجع الإخوان ونكد عليهم.. بسمة وهبة عن مسلسل الاختيار.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل الاختيار الذى يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثبت نجاحه من أول 4 حلقات,





وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمه برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن مسلسل الاختيار نجح فى إعادة الأسرة المصرية لمشاهدة الدراما المصرية، وكشف أعداء الوطن.





ولفتت بسمة وهبة إلى أن مسلسل الاختيار دمر الصورة المزيفة للإرهابى المجرم هشام عشماوى الى روج لها الإخوان، كما كشف خيانته ودوره ومشواره التكفيرى.





وتابعت بسمة وهبة "الاختيار قدم رسائل كبيرة للمصريين عن تضحيات الأبطال، والمسلسل وجع الإخوان.. والحلقات القادمة هتنكد عليهم أكثر ".



