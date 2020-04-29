فيديو .. الاختيار يحقق أرقاما قياسية على يوتيوب

أيضا مشهد عتاب الجندى عبدالصمد والهجوم على كمين تحت الإنشاء فى العريش يوم 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى مشهد رد فعل "أحمد المنسى" بعد حادثة رفح الأولى.

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



