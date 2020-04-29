AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيديو .. الاختيار يحقق أرقاما قياسية على يوتيوب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حقق مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة "يوتيوب" وذلك بعد أيام من عرضه ضمن السباق الرمضانى على قناة ON.

حققت الكثير من مشاهد المسلسل أكثر من نصف مليون مشاهدة، ومن بينها مشهد للحظة اقتحام المنسى ورجالة الصاعقة والمظلات وكر الإرهابيين بعد معركة شرسة.

أيضا مشهد عتاب الجندى عبدالصمد والهجوم على كمين تحت الإنشاء فى العريش يوم 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى مشهد رد فعل "أحمد المنسى" بعد حادثة رفح الأولى.

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الموت يفجع فنانا شهيرا بسبب كورونا

نجم الدوري المغربي وهداف الكونفدرالية يقترب من الدوري المصري.. فيديو

أول قرارات رضا عبد العال حال توليه رئاسة اتحاد الكرة المصري..فيديو

نيويورك بوست: هذا الرجل قد يخلف كيم جونغ أون في رئاسة كوريا الشمالية

اخبار النادي الأهلي.. رحيل صالح جمعة.. وصرف 750 ألف دولار للقطبين

موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت