فيديو .. الاختيار يحقق أرقاما قياسية على يوتيوب

حقق مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة "يوتيوب" وذلك بعد أيام من عرضه ضمن السباق الرمضانى على قناة ON.
حققت الكثير من مشاهد المسلسل أكثر من نصف مليون مشاهدة، ومن بينها مشهد للحظة اقتحام المنسى ورجالة الصاعقة والمظلات وكر الإرهابيين بعد معركة شرسة.
أيضا مشهد عتاب الجندى عبدالصمد والهجوم على كمين تحت الإنشاء فى العريش يوم 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى مشهد رد فعل "أحمد المنسى" بعد حادثة رفح الأولى.
تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.