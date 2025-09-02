أحمد حمودة: بعد ما شوفت مستوى عدي الدباغ مع الزمالك بقول آسف للجزيري

قال أحمد حمودة نجم المقاولون السابق إنه بعد متابعته لمستوى الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي في صفوف الزمالك، بات يشعر بالأسف تجاه التونسي سيف الدين الجزيري الذي لا يحصل على فرص المشاركة، مؤكداً أنه يعتبر الجزيري أفضل مهاجم في الزمالك حالياً.

وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن أداء اللاعب آدم كايد لا يؤهله حتى الآن للعب بقميص الزمالك، مطالباً الجهاز الفني بضرورة إعادة النظر في منحه الفرص المتتالية.

وأشاد حمودة بمدرب وادي دجلة محمد الشيخ، واصفاً إياه بالمدرب القوي والجريء بعد الطريقة التي واجه بها الزمالك، مؤكداً أن أداء الفريق كان انعكاساً لشخصيته الفنية.

كما تطرق للحديث عن الاتحاد السكندري، موضحاً أن مستواه لم يكن مقنعاً منذ انطلاقة الموسم، في المقابل أثنى على المصري البورسعيدي مؤكداً أن تدريبه داخل بورسعيد كان نقطة تحول حقيقية انعكست على ارتفاع المستوى الفني للفريق بشكل كبير.

واختتم حمودة تصريحاته بالتأكيد أن مباراة الزمالك والمصري المقبلة ستكون واحدة من أقوى مواجهات الدوري٠