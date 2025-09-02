قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حمودة: قائمة الأهلي مرعبة تسويقيا ولكن في الملعب غير ذلك

الأهلي
رباب الهواري

تحدث أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق عن قوة قائمة النادي الأهلي خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: قائمة الأهلي على مستوى القيمة السوقية والإعلامية مرعبة ولكن على المستوى الفني ومستوى النتائج غير ذلك.

وأضاف: قبل بطولة كأس العالم للأندية تحدثت أن غرفة خلع الملابس لن تكون في أفضل حال بسبب كمية اللاعبين والأرقام المالية التي سيحصلون عليها والجميع هاجمني بسبب هذه التصريحات.

وتابع: الأهلي ظهر بشكل سئ مع ريبيرو على كافة المستويات الفنية والبدنيّة خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

