عوض تاج الدين: لا يوجد دواء محدد يعالج كورونا نهائيًا إلى الآن.. ونستخدم نوعين شائعين لعلاج المصابين به.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا جميع التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأكد على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك دولاً انتشر فيها وباء فيروس كورونا بسرعة كبيرة جدًا وأعداد المصابين بها كثيرة جدًا.

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه لا يوجد دواء محدد حتي الآن تم اكتشافه يعالج فيروس كورونا نهائيًا.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن جميع الأدوية التي يأخذها مصابو فيروس كورونا تكون نوعين فقط، أولهما "أدوية ضد الفيروسات أو تعمل ضد الفيروسات"؛ في محاولة لكبح مفعول هذا الفيروس.. وهناك أدوية أخري عرفت منذ زمن "تعالج الأمراض المناعية".

وأشار إلى أن جميع الأدوية التي تستخدم في العالم لعلاج فيروس كورونا تم جلبها إلى مصر، حتى الذي لم يكن متوفرًا، تم توفيره واستخدامه لعلاج المصابين.