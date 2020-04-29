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أخبار العالم

بعد نجاحة على القرود.. أكبر شركة أمصال في العالم: سننتج 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم، دخولها سباق التوصل إلى لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "سكاي نيوز" قال معهد الأمصال الهندي إنه يعتزم إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح كورونا المحتمل في بريطانيا، والذي دخل طور التجارب السريرية.

وأضاف التقرير أن المعهد مرشح لتولي إنتاج كميات هائلة من لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية، وبدأت في تجربته على البشر الأسبوع الماضي.

فيما نجح اللقاح في حماية 6 قرود من "كميات ثقيلة" من العامل الممرض "Pathogen"، ما يعد انفراجة واعدة على طريق التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

وبحسب "نيويورك بوست"، حقن الباحثون في المعهد الوطني للصحة في جبال روكي ماونتن القرود الستة من فصيلة المكاك ريسوس بلقاح أكسفورد ، ثم عرّضوها إلى "كميات ثقيلة" من فيورس كورونا، التعرض الذي أصاب القردة الأخرى باستمرار في المختبر، والتي لم تحقن باللقاح.

وأضافت الصحيفة أن جميع القردة كانوا بصحة جيدة بعد 28 يومًا.

وقال الدكتور فنسنت مانستر، الذي أجرى اختبارات أكسفورد، للصحيفة: "إن المكاك ريسوس هو أقرب ما لدينا للبشر".

ومن المقرر أن يدخل اللقاح الآن مرحلة التجارب البشرية، ومن المقرر إجراء اختبارات لأكثر من 6000 شخص بحلول نهاية الشهر المقبل. 

وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي للمعهد الهندي للأمصال إنه على الرغم من أن لقاح أكسفورد لم يثبت فعالية ضد فيروس كورونا، قرر معهد الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر".

ويطلق على لقاح أوكسفورد اسم علمي هو "chadox1 ncov-19".

وأضاف بونوالا أنه "يأمل نجاح تجارب لقاح أوكسفورد"، التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر تقريبا.

وقال علماء في أوكسفورد الأسبوع الماضي، إن التركيز الرئيسي للتجارب المبدئية هو التأكد ليس فقط مما إذا كان اللقاح يعمل، لكن ما إذا كان يحفز استجابات مناعية جيدة وليست له آثار جانبية غير مقبولة.

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