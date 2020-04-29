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رياضة

لاعبو المقاولون الأجانب يواصلون تدريباتهم في الجبل الأخضر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:48 ص
نادي المقاولون العرب
نادي المقاولون العرب
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محمد رشاد
يواصل اللاعبون الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم في نادي المقاولون العرب، تدريباتهم في مقر النادي بالجبل الأخضر، للحفاظ على لياقتهم في ظل توقف النشاط الرياضي مؤخرًا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وفضَّل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون السفر إلى تونس فور انتشار الفيروس ليكون مع أهله، فيما بقي الثلاثي معروف يوسف ولويس إدوارد وفاروقا نور الدين في القاهرة تحسبًا لعودة النشاط في أقرب فرصة.

وكان المقاولون قد وضع برنامجا خاصا للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضي فور عودته.

واعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.

وسبق أن أصدر المقاولون العرب، بيانًا قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.
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