القومي للتغذية يكشف إرشادات للحصول على طعام آمن

قال المعهد القومي للتغذية ، إن الغذاء الآمن يعد من أهم قواعد التغذية السليمة والصحية فغالبا ما يحدث التسمم الغذائي نتيجة استهلاك الغذاء الملوث أو الأطعمة التي لم يتم التعامل معها بشكل صحيح أثناء الإعداد أو الطهي أو التخزين.

وأوضح القومي للتغذية ، إن هناك تغيرات تحدث للطعام في الشكل والقوام أو الرائحة أو الطعم ،يسببه وجود أو نشاط الكائنات الدقيقة الضارة مثل الجراثيم البكتيرية والفطريات والسموم الفطرية والخمائر.

وأشار القومي للتغذية إلي أن سلامة الغذاء هي عملية تبدأ من مرحلة الشراء والتسوق مرورا بتحضير وإعداد الطعام حتى عملية التخزين

:- أثناء التسوق وشراء الأغذية يراعى الآتي:

1 .اختيار مصدر سليم و موثوق في مراعاته للنظافة والبعد عن شراء الأغذية المكشوفة

2 .الحرص على شراء الكميات المناسبة للاستهلاك لفترة محددة وكذلك المناسبة مساحة التخزين باملنزل سواء في الثلاجة او المطبخ

3 .اختيار الأغذية السليمة والخالية من علامات الفساد

: وقال القومي للتغذية ، إنه بالنسبة لشراء الخضراوات والفواكه يتم اختيار الثمار الطازجة زاهية اللون والناضجة بشكل كامل و تجنب التي تظهر عليها كدمات أو إصابات فطرية أو حشرية.

• يراعي عند اختيار البقول أن يتم اختيارها من نوع جيد وفي موسمها وخالية من أى أثر للتسوس والطمى الجاف والحبوب الغريبة

• يفضل اختيار الألبان والعصائر المعقمة •

عند شراء اللحوم والدواجن والأسماك ينصح بالحرص على تغليفها بشكل جيد بحيث تكون الأغذية المجمدة صلبة وقاسية ولا يوجد عليها ثلج صلب في الزوايا مما يدل على تفكيكها واعادة تجميدها.

• فصل اللحوم الخام والدواجن في أكياس عازلة عن الأغذية الأخرى مثل الخضراوات والفاكهة مانع تسرب عصارتها

4. تأجيل شراء الأغذية المبردة والمجمدة لتكون آخر ما يتم شرائه من السوق، للحفاظ على جودتها.

5. فصل الأطعمة الساخنة أو املطهية عن الأطعمة الباردة أو المجمدة

6. فصل المشتريات بعزل الأغذية من مواد التنظيف والتطهير والمبيدات.

7. التأكد من وجود الملصق الغذائي على الغابات وعدم تمزقه أو بالية والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية ، ويفضل ان تكون العبوة حديثة التصنيع.

8. التأكد من سلامة المواد الغذائية المعلبة، وعدم شراء العبوات الصدئة أو المنتفخة أو غير محكمة الغلق.