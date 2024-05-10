إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بالقليوبية

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الحر شبرا- بنها نطاق مدينة قليوب فى القليوبية اتجاه القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الحر شبرا- بنها أمام مدينة قليوب في اتجاه محافظة القاهرة ووقوع مصابين وتكدس بحركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي اتجاه القاهرة بسبب السرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة.

مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وتم رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور، تم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.