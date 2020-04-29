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فن

بعد بطولاته المتعددة..هاشتاج أحمد المنسى يتصدر تويتر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج أحمد المنسى، وجاء ذلك بعد الأحداث المتتالية التى تأثر بها المصريون من خلال متابعتهم لمسلسل الاختيار.

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى :
لما بدأت مسلسل الاختيار دخلت شوفت صور احمد المنسى ومراته وابنه وسمعت فيديوهات عشان اربط كل ده بالحقيقة
اللى له حد فى الجيش راح سينا هيبقى اتحكى له حاجات زى دى قبل كده هيعرف انه حقيقه
اخويا وخطيبى كانوا هناك وكانوا بيحكولى الحاجات دى وقد ايه نفسهم يبقوا معاهم


الاسطورة احمد المنسي 
حفظ الله مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم


فى ناس كتير على المستوى العسكرى كانوا زى ويمكن افضل من المنسى زى الشهيد العقيد محمد هارون .. لكن المختلف فى احمد المنسى الله يرحمه كان الشخصية والكاريزما العظيمة عنده

#احمد_المنسي عمرك ماكنت منسي يابطل :)

البطل الشهيد أحمد #المنسي..في ناس بتيجي الدنيا عشان يبقي بطل رسالته يعلم أجيال البطولة والتضحية بروحه عشان اهله و بلده
#الإختيار مسلسل هيخلد ذكرى المنسي في عقول شبابنا وأطفالنا تقديم الأحداث بدقة ومشاهد حقيقة تندمج وتتصور  زي ما شوفناها وعيشناها بحزنها ومررها..الإختيار فن للتاريخ.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار، ويجسد خلاله الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

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