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محافظات

توزيع 7500 كرتونة رمضان على العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:18 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن توزيع 7500 كرتونة رمضان للعمالة غير المنتظمة وللأسر الأولى بالرعاية في منازلهم بنطاق المحافظة طبقا للاجراءات الاحترازية المعمول بها. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء الإنسان ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للحالات المستحقة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة انطلاقا من حرص الدولة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر والحالات الإنسانية المستحقه وأننا نعمل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

ومن جهته قال المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أنه تم تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بتسليم هذه المساعدات للأسر من خلال لجان التضامن الاجتماعي بالإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن والاحياء والمكاتب التابعة لها بالقرى على مستوى المحافظة. 

وأضاف أنه تم التوزيع من خلال مكاتب التضامن الاجتماعي والبالغ عددها 18 بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي .
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