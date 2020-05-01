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محافظات

عاشق الابتهالات.. الشيخ عادل حيدر: التدريب يقوي الحنجرة وهذا ما أفعله في زمن كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:00 ص
الشيخ عادل حيدر:
الشيخ عادل حيدر:
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محمد عبد الحليم

تزخر محافظة بني سويف بالعديد من القراء والمبتهلين والتي قدمتهم للعالم العربي والإسلامي  بداية من المرحوم الشيخ طه الفشني مرورا بالمرحوم الشيخ عبدالتواب البساتيني وصولا للشيخ سلامة الريدي  أمد الله في عمره  والشيخ  حسين السويفي والشيخ معوض الفشني  والشيخ صالح أبو القاسم والشيخ عادل حيدر وغيرهم من القراء أبناء المحافظة  .

فالقارئ والمبتهل الشيخ عادل حيدر بأوقاف بنى سويف وقارئ ومبتهل بالإذاعة والتليفزيون وهو من مواليد قرية بني عفان التابعة  لمركز بني سويف ، وهو مقيم بمدينة بني سويف بالقرب من عمله  تربع فى السنوات الأخيرة على عرش فن الابتهال الدينى بالمحافظة ، فقد منحه الله صوتا جميلا وحفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وذاع صيته من قريته إلى المحافظة  ككل  بل  وكمبتهل بالإذاعة والتليفزيون .

ويقول الشيخ عادل حيدر الابتهال الدينى، فن مصرى عرفه المصريون منذ آلاف السنين، فقد كان الابتهال موجودا منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك فرق بين الابتهال والإنشاد الدينى، حيث أن الابتهال هو مدح فى الذات الإلهية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بينما الإنشاد الدينى يكون مصحوبا بألات موسيقية.

والابتهالات أو الإنشاد الدينى هى موهبة من الله تعالى تصقل بالدراسة الموسيقية، حيث انها تتطلب معرفة المقامات، كما أن الابتهال يكون دون آلات موسيقية، ويعتمد على التنوع فى مخاطبة الناس من خلال مقطوعات من الشعر قصيرة، بينما يصاحب الإنشاد الآلات الموسيقية، ويكون بقصيدة شعرية كاملة.

ويكمل الشيخ عادل حيدر  لهذه الأسباب  وفي ظل مواجهة الدولة  لجائحة كورونا  المستجد  يجب علي المبتهل أو المنشد خاصة وقارئ القرآن الكريم عامة أن يتدرب يوميا علي القراءة  وتدريب صوته حتي ولو من داخل منزله وأنصح كل مبتهل أن يكون يتمتع بصوت جميل، وأن يكون عنده موهبة حقيقة، ويحافظ عليها ويدقق فى الأبيات التى يلقيها ويحفظها جيدا، وثانيا يبتعد عن تقليد الكبار قدر المستطاع  علي الأقل  في بداياته إلي أن يكون له مدرسة خاصة به .

عاشق الابتهالات.. الشيخ عادل حيدر: التدريب يقوي الحنجرة وهذا ما أفعله في زمن كورونا
عاشق الابتهالات.. الشيخ عادل حيدر: التدريب يقوي الحنجرة وهذا ما أفعله في زمن كورونا
عاشق الابتهالات.. الشيخ عادل حيدر: التدريب يقوي الحنجرة وهذا ما أفعله في زمن كورونا
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