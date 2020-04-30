لأول مرة.. اختفاء زينة رمضان من شوارع شمال سيناء

قلّت زينة شهر رمضان في شوارع محافظة شمال سيناء بشكل ملحوظ هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، خاصةً في المدن الرئيسية للمحافظة.

، حيث كان يتم تعليق الزينة من خلال البلكونات المواجهة، وهكذا حتي يظهر شكل مناسب بالشهر الكريم.

وكانت هناك رغبة لدى الأطفال في تعليق الزينة بعد تجهيزها بمشاركة الجيران فرحة شهر رمضان

وكانت هناك رغبة لدى الأطفال في تعليق الزينة بعد تجهيزها بمشاركة الجيران فرحة شهر رمضان ، حيث كان يتم تعليق الزينة من خلال البلكونات المواجهة، وهكذا حتي يظهر شكل مناسب بالشهر الكريم.





ويقول أحمد حامد، انه اكتفي بشراء الزينة وتعليقها داخل حوش منزله الواسع كي يشعر أولاده بايام الشهر الكريم، وبعضها تم تصميمه من الورق كما يحلو لأولاده سنويًا.





ويقول أحمد اسامة، الي ان تقليل مظاهر الزينة في الشوارع هذا العام يرجع الي مواعيد ساعات الحظر التي فرضتها الحكومة، بعد ان التزم الجميع البقاء داخل المنزل ،وقد اكتفي بشراء فوانيس لاطفالة بديلا عن الزينة.





ولفت محمد جميل إلى أنه تم شراء الزينة وتعليقها في البلكونة الخاصة بمنزلة لتعطي شكلا جماليًا يدخل الشعور لدى الأبناء بأيام الشهر الكريم.



