أحدث ظهور لـ أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز.. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك"، صورة جديدة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.
جاءت تعليقات متابعي الفنانين كالاتى: "ربنا يسعدك ويخليكوا لبعض ياحبيبي"، "منورين الدنيا ربنا يسترها عليكم"، "وحوووش الشاشه المصريه"،
"ربنا يخليكم لبعض".
يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.
بينما تخوض ياسمين عبد العزيز، الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه على التلفزيون.