أحدث ظهور لـ أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز.. شاهد

جاءت تعليقات متابعي الفنانين كالاتى: " ربنا يسعدك ويخليكوا لبعض ياحبيبي"، " منورين الدنيا ربنا يسترها عليكم"، " وحوووش الشاشه المصريه"،

"ربنا يخليكم لبعض".





يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.