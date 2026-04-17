مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأمم المتحدة تختار تجربة التطوع لصندوق الإدمان لعرضها بمنتدى الشباب الدولي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختارت منظمة الأمم المتحدة في نيويورك تجربة التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية في تنفيذ برامج الوقاية من تعاطى المخدرات لعرضها بمنتدى الشباب الدولي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026 والذى عُقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بمقر المنظمة، تحت عنوان " مشاركة الشباب في نظم الوقاية المبكرة من المخدرات كمحفزات لأهداف التنمية المستدامة " ضمن تجارب رائدة لـ 8 دول على مستوى العالم من بينها مصر والبرازيل واليونان وبلجيكا وبمشاركة العديد من الدول المختلفة .

ويسلط الحدث الضوء على نظم الوقاية المبكرة من المخدرات حيث تعد من ضمن العوامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يقتصر آثارها على الجانب الصحي فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتربط الأمم المتحدة بين مكافحة المخدرات وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه .

وشاركت حبيبة رسلان، متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية منذ 4 سنوات وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق ،وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان وتنفيذ برامج الوقاية في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ برامج الحماية في المناطق المطورة ، وأكدت "حبيبة " خلال المشاركة وإلقاء الكلمة " أون لاين " بمنتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك ،على أهمية تعزيز دور الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات وكيفية استثمار طاقاتهم في العمل التطوعي مما يزيد تعزيز الثقة وتابعت : "من خلال رحلتي من التطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، إلى المشاركة بترشيح في منتديات الشباب التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بترشيح من الصندوق ، رأيت مدى قوة هذا التحول لأن عندما يشارك الشباب تصبح الوقاية أكثر صلة بالواقع ويصبح التواصل أكثر فعالية وتصبح الحلول أكثر استدامة"، كما أن تجربة المشاركة كمتطوعة في صندوق مكافحة الإدمان ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية المصرية لمكافحة تعاطى المخدرات ، أظهرت لي بأن الوقاية لا تتعلق بالمعلومات فقط، بل تتعلق بالتواصل والثقة وهو الدور المحوري الذي يلعبه الشباب داخل مبادرة CHAMPS إلى جانب المشاركة المجتمعية، حيث تقوم المبادرة بتنفيذ مكونات أكثر تخصصًا، مثل دراسة خط الأساس، التي تحصر جميع جهود الوقاية في أنحاء مصر وتقييم نظام الوقاية الذي يحدد الفجوات في الخدمات ،كما أن الوقاية الفعالة لا تتطلب أدلة علمية فقط ، بل تتطلب أيضًا الصلة بالواقع الاجتماعي والشباب أساسيون لسد هذه الفجوة.

لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكثر من 35 الف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب منتدى الشباب.

منظمة الأمم المتحدة نيويورك تجربة التطوع مكافحة وعلاج الإدمان مصر العربية تعاطى المخدرات

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

نجم انبي: بيزيرا أفضل لاعب في مصر

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

