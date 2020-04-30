الذهب في الخليج.. ارتفاع سعر جرام الـ 21 إلى 181 ريالا في السعودية.. 152 درهما في الإمارات.. و17.04 دينار في الكويت

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، وذلك في أسواق اليوم، الخميس الموافق 30 أبريل 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.





الذهب في الخليج

- جرام العيار 21 في السعودية 181.70 ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 152.23 درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.10 الدينار الكويتي

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الأربعاء 29-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.70 ريال سعودى.







يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

سعر الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.25 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.70 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.13 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,458 ريال سعودي) أي ما يعادل (1.719 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.454 ريال سعودي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207.651 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.260 دولار أمريكي)

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الخميس 30-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.61 درهم إماراتي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (202.97 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.91 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.16 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.23 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.40درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.49 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,312 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,719 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,421 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (202,973 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الخميس 30-4-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.97 دينار كويتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت في بداية تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.62 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.97 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.83 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.98 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.55 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (531.91 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,719 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (119.73 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,103 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)