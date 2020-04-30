AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الذهب في الخليج.. ارتفاع سعر جرام الـ 21 إلى 181 ريالا في السعودية.. 152 درهما في الإمارات.. و17.04 دينار في الكويت

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:30 م
ذهب الخليج
ذهب الخليج
Advertisements
احمد علام

يستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أسعار الذهب في الدول العربية، وذلك في أسواق اليوم، الخميس الموافق 30 أبريل 2020، وذلك عقب التغييرات الأخيرة في الأسعار.


الذهب في الخليج

- جرام العيار 21 في السعودية 181.70  ريال سعودي

- في الإمارات الجرام عيار 18 سجل 152.23  درهم إماراتي

- الذهب في الكويت سجل الجرام عيار 24 منه 17.10 الدينار الكويتي

 

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم، الأربعاء 29-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.70 ريال سعودى.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

سعر الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.25 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.70 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.74 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.13 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.83 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,458  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.719 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.454 ريال سعودي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207.651 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.260  دولار أمريكي)

 

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الخميس 30-4-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.61 درهم إماراتي.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

 

 سعر الذهب في الإمارات:

 يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (202.97 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

 

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.91 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.16 دولار أمريكي)

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.23 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.40درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.49 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,312 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,719 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,421  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (202,973  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)

 

ننشر أسعار الذهب الكويتي اليوم، الخميس 30-4-2020، حيث يبلغ سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.97 دينار كويتي.

 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الكويت في بداية تعاملات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

 

سعر الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الدينار الكويتي.

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي:

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.10 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55.26 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.62  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (50.66 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (14.97  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (48.35 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.83 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (41.45 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (9.98 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (32.24 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.55 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (27.63 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (531.91 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (1,719 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه (119.73  الدينار الكويتي) أي ما يعادل (386.83 دولار أمريكي)

 

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17,103 الدينار الكويتي) أي ما يعادل (55,260 دولار أمريكي)

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب في السعودية اليوم 4-3-2020 .. ارتفاع كبير

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد.. في ختام التعاملات

أسعار الذهب اليوم في الإمارات السبت 28-3-2020

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 28-4-2020

الذهب في الخليج.. تباين سعر الجرام 21.. 180 ريالا في السعودية.. 175 درهما في الإمارات.. و14.8 دينار في الكويت

أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020

ترشيحاتنا

جدل بين ريهام سعيد ونجيب ساويرس بسبب وقف «رامز مجنون رسمي»

كيف أحسب زكاة المال.. تعرف على طريقة بسيطة لكل أنواع الزكاة

قرود وغزلان في الشارع.. كورونا يطلق العنان للحيوانات للتنزه بدل المواطنين.. صور

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

فيروس كورونا يصيب رئيس حكومة و3 وزراء في دولة إسلامية

مرض غامض يصيب الأطفال بسبب كورونا.. تفاصيل جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خروج 12 حالة من مستشفى عزل إسنا

بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها

شاهد فيراري SF90 Stradale الخارقة أثناء اختبارها .. صور