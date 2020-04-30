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أخبار العالم

مستشفي ميداني جديد لاستقبال مصابي كورونا فى مكة المكرمة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:01 م
مستشفي ميداني لاستقبال
مستشفي ميداني لاستقبال مصابي كورونا
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محمود نوفل
تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) للوقوف على جاهزيته وإتمام كافة الاستعدادات اللازمة للعمل به .

وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المستشفى أنشئ في حي كدي الذي يبعد بأقل من ٢ كلم ؛ عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة. 

وذكر المتحدث ان تلك المستفش تم إنشائها بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف. 

و يعمل المستشفي الميداني  بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات حيث سيقوم على تشغيل كادر طبي مدرب من القوى العاملة التابعة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة .

من جانبه ثمنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع ‬‫ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، علي جهدهم واستجابتهم السريعة؛ لتجهيز المستشفى الميداني، سائلين المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن المملكة وسائر بلاد العالمين
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