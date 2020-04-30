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أخبار العالم

كيف استعدت رئاسة الحرمين لاستقبال صلاة التراويح بعد موافقة خادم الحرمين

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:07 م
صلاة التراويح في
صلاة التراويح في الحرم المكي
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محمود نوفل
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.


وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر: الرئاسة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية بهدف منع انتشار فيروس كورونا، منها فحص جميع الداخلين للمسجد الحرام، إلى جانب تركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على مدار الساعة على مداخل الأبواب الرئيسية.

وأضاف: من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وكافة المصليات الداخلية، بحيث يكون بين كل شخص مسافة تقدر بمتر ونصف, وتوزيع الكمامات وأجهزة التعقيم في عموم المسجد الحرام, بالإضافة إلى تدشين الرئيس العام تقنية التعقيم الحديثة "تك أوزون" لاستخدامها في تعقيم كسوة الكعبة المشرفة والمصليات والسجاد.

وأكد أن الرئاسة مستمرة في إيصال رسالتها العلمية والفكرية والتوجيهية والإرشادية من خلال بث الدروس العلمية والمحاضرات عبر المنصة الافتراضية, ومن خلال روابط البث المباشر وبثها عبر حسابات الرئاسة الرسمية, واستمرار ترجمة خطب الجمعة والدروس والمحاضرات, وإقامة الدورات التدريبية عن بعد لتطوير منسوبي ومنسوبات الرئاسة خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل
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