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وزير التعليم العالي: التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مثمر وبناء.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:30 م
بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ووزير التعليم العالي
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محمود محسن
أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي وفقًا لمعايير الجودة  العالمية.

وأضاف عبدالغفار خلال تصريحات بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نقلتها فضائية dmc  أن المشروعات البحثية المشتركة نستهدف بها الوصول إلي منتجات مصرية عالية الجودة.

وتابع وزير التعليم العالي أن الهيئة تعمل على إمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية، مشيدًا بجهود الهيئة في الارتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة.

ووقع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح  اليوم الخميس بمقر رئاسة العربية للتصنيع بروتوكول للتعاون، بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل.

وأيضا تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين، وتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية، بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
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