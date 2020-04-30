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ثقافة

الحضارة الإسلامية فى الأندلس.. أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
صدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المجلد الأول من كتاب يقع في جزئين عن «الحضارة الإسلامية في الأندلس» تحرير الدكتور محمد الجمل المشرف على المركز ويلقي الضوء على مراحل تطور التجربة الأندلسية الفريدة التي استمرت ثمانية قرون من الاسهام الحضاري والمعرفي في الحضارة الإنسانية.
 
يشمل الكتاب بجزئيه دراسات حول نشأة علم التاريخ وتطوره في الأندلس، والإبداع الأندلسي في العلوم والفنون والآداب، والعمارة والفنون الإسلامية، والحياة الاجتماعية الاقتصادية في الأندلس.

تعد هذه الدراسات والبحوث نتاج أعمال مؤتمر دولي عقد في مكتبة الإسكندرية منذ عدة سنوات تكريمًا لرائد من روّاد الدراسات الأندلسية هو الدكتور أحمد مختار العبادي صاحب الإسهامات المتميزة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية المغربية والأندلسية، وشارك بدراسات مجموعة متميزة من الباحثين من مصر وسوريا والعراق وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وإسبانيا وشيلي.

يتضمن الجزء الأول من الكتاب الموضوعات المتصلة بالتاريخ واللغة والأدب، ويحتوى الجزء الثاني على الأبحاث المتعلقة بالعمارة والفنون والعلوم وسوف يصدر قريبا.
 
 قدم الكتاب الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الذي أكد علي اهتمام المكتبة بمفهوم الحوار بين الحضارات والثقافات بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم عالمية الإسلام، وسماحته التي تمثل رافدا من روافد الحضارة الإنسانية.

كما حرص علي شكر وتكريم الباحثين والعلماء الذين أسهموا بجهد وافر في هذا المجال من الدراسات  الأكاديمية المتخصصة، ونالوا مكانة علمية محليا ودوليا.
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