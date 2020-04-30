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حواس: ربط الدين بالآثار خطأ.. ودليل واحد على وجود بني إسرائيل في مصر

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:07 م
الدكتور زاهى حواس
الدكتور زاهى حواس
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أسامة علي

قال الدكتور زاهى حواس عالم ووزير الآثار الاسبق، من الخطأ ربط الآثار بالدين، معقبا "فى الكتب السماوية جاء أن بعض الرسل نزلوا مصر".


وتابع حواس خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، فى الآثار لا يوجد أى دليل اطلاقا على أن المصرى القديم كانت له أهداف دينية معينة".


وتابع: لم يسجل فى علم الاثار وجود سيدنا ادريس، مشيرا  إلى أن أمنحتب أول من بنى الهرم فى مصر".


 وأشار الدكتور زاهى حواس، إلى أن إحدى المقابر فى بنى حسن يوجد بها 37 آسيويا رئيسهم يدعى "آبشاه" وملتحٍ ويرتدون الملابس السورية والفلسطينية الملونه، ويقول دارسو التوارة إن آبشاه هو سيدنا ابراهيم.


وتابع: لا يوجد دليل فى الآثار على ذلك، يوجد دليل واحد على وجود بنى إسرائيل فى مصر وهى لوحة مرنبتاح فى المتحف المصرى.

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