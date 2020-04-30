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أخبار العالم

رسميا.. ترامب يتهم معهد ووهان الصيني بنشر فيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاعه على الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا المستجد مصدره معهد ووهان للفيروسات في الصين. 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا: "اطلعت على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين". 

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد: "إما أن الصين فشلت في احتواء الفيروس أو تركته ينتشر بشكل متعمد". 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمل بلاده بشكل سريع على التجارب للوصول إلى علاج ولقاح لفيروس كورونا المستجد.
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