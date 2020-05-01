مجلس النواب يدين حادث بئر العبد الإرهابي.. ويؤكد: لن يفت عضد رجال قواتنا المسلحة.. وعبدالعال: حفنة إرهابيين لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء.. وبرلماني: الأعمال البائسة تعزز بسالة رجال جيشنا العظيم

رئيس ائتلاف دعم مصر ينعى شهداء الحادث الإرهابى ببئر العبد

نائبة: حادث بئر العبد محاولة خسيسة لن تنال من عزيمة الشعب المصري لمحاربة الإرهاب

برلماني ينعى شهداء الوطن الصائمين: الإرهاب الخسيس لن يمنعنا من استكمال مسيرة التنمية





أدان مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، بكل شدة الحادث الإرهابي الأثيم الذي راح ضحيته بعض من أبنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء. وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة في هذا الشهر الفضيل.





وأكد مجلس النواب أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.





ولفت المجلس إلى أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة شرطته مؤيدا وداعما بكل اشكال الدعم المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفي كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبي الذي لن يرضخ او يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة.





ودعا مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.





ورأي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه في شهر رمضان الفضيل و في الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصون في العالم لانقاذ البشرية من وباء كورونا الذي يعم أرجاء الأرض، نجد حفنة الإرهابيين من الاشرار لا يعنيها الا سفك دماء الابرياء باسم الدين ، والأديان جميعها من ذلك براء.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الخميس، مدينًا الحادث الارهابي الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٠.





وقال عبد العال:"حتى نعرف هؤلاء الارهابيين على حقيقتهم، نجد أنه في هذا الشهر الفضيل و في الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصون في العالم الى انقاذ البشرية من الوباء الذي يعم ارجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الاشرار لا يعنيها الا سفك دماء الابرياء باسم الدين ، والأديان جميعها من ذلك براء".





ونعى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، الحادث ، مؤكدا إن حفنة الإرهاب ومن يدعمها وجدوا أن القاهرة تقف أمام أهدافهم في ضرب أمننا القومي العربي فيحاولون زعزعتها بتلك الحوادث الإرهابية ولكن لن تفلح تلك المحاولات في زعزعة أمن واستقرار مصر بل سنواصل للأمام في بناء الدولة ومكافحة الإرهاب ولن نسمح لهم بذلك ولن نعطيهم الفرصة للنيل منا. وطالب زعيم الأغلبية، جموع المصريين الذين أستوعبوا الدرس جيدا أن يقفوا صفا واحدا مع قيادتنا السياسية الحكيمة وجيشنا وشرطتنا الأبية والتي تقف لهم بالمرصاد لوقف تلك المخططات التي تسعى الى هدم الدولة المصرية.





وأدانت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحادث مشيرة إلى أن هذه المحاولات لن تجدي مع الشعب المصري ولم تنال من عزيمته ومواصلة جهوده لمكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.





موضحة أن القوات المسلحة ستظل مستمرة في حملاتها للقضاء على الإرهاب ولن تستلم جراء تلك العمليات الخسيسة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن الشعب المصري سيقف بجوار قادته وسيدعمها ضد أوجه الشر.





ونعت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، شهداء الواجب الذين استشهدوا مشيرة إلى أنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية أرضه وممتلكاته، مشيرة إلي أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قدموا العديد من التضحيات وما زالوا يقدموا، والمحاولات الإرهابية الخسيسة لن تنال من قوة الشعب المصري، وستستكمل الدولة خطتها في مواجهة الإرهاب والتصدي للجماعات الإرهابية وتطهير بقعة سيناء الطاهرة.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية ستظل تلاحق هؤلاء الارهابيين وستنتصر في النهاية بفضل قوة إيمانها وحبها لأرض هذا الوطن والذي لن تترك أي شبر من أرضه.





ونعى الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الصائمين ، مؤكدا إن محاولات الجماعات الإرهابية الخسيسة لن تتوقف من أجل هدم أمن واستقرار الوطن، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل بسبب بسالة أبطال القوات المسلحة.





وأكد النائب، مساندة الشعب المصري ووقوفه إلى جانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ببسالة وبتضحية من أجل الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن التاريخ سيسطر شجاعتهم بأحرف من نور.





وأكد عضو مجلس النواب، أن محاولات الإرهاب الخسيسة لن توقف تحركنا في استكمال بناء مصر ونهضتها وفي مقدمتها تعمير سيناء، متقدما بالعزاء لأسر شهداء مصر الصائمين الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي اليوم.





وأكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن العصابات.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين مُدينًا الحادث الارهابي الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، مؤكدًا علي أن هذه العصابات الضالة مفسدة في الأرض ومهلكة للحرث والنسل، والشعب المصري كله متوحد خلف قيادته ضد هؤلاء الإرهابيين.





ولفت إلي أن الشعب المصري لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة شرطته بكافة أشكال الدعم قائلا:"رجال قواتنا المسلحة وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس مهما كانت التحديات وجموع الشعب المصري يساندها ويدعمها".



